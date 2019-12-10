Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"10 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков, только на Закарпатье дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях кое-где туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла, на Одесчине и Николаевщине 8-13°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 10 декабря облачно, но без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​4-6° тепла.

В Киевской области 10 декабря тоже облачно и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла.

11-12 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Прикарпатье кое-где небольшой дождь и мокрый снег. На юге и востоке страны ночью и утром туман. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Одесчине до 8°.

В Киеве и столичном регионе 11-12 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

13 декабря в Украине без осадков, только в западных областях кое-где небольшой снег с дождем (в Карпатах небольшой снег). 14 декабря в Карпатском регионе небольшой снег (ночью на Закарпатье с дождем), днем ​​на Правобережье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны до 8° тепла.

В Киеве и Киевской области 13-14 декабря без осадков, только днем ​​14 декабря небольшой дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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