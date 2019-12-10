Погода, Новости, загрузка...
У нас з російським президентом різні погляди про контроль кордону – Зеленський
10.12.2019 09:54
10 декабря RSS PDA Mobile Facebook
 
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
    • НОВОСТИ ДНЯ: "Ласковый" декабрь: во вторник максимально прогреет до +13°  Киев “открывает сезон” новогодне-рождественских развлечений  В Испании установили самую дорогую елку в мире  В Турции ввели налог для туристов  "Укроборонпром" занял 71 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием  Массовые забастовки парализовали Францию  Нетаньяху намерен добиваться от США признания аннексии Иорданской долинывсе новости дня
    Фото и Видео
    Фоторепортажи
    10.12.2019 8 Метки:  Путин, переговоры, Донбасс, нормандская четверка, брифинги, Зеленский, минские соглашения.

    10 декабря

    Володимир Зеленський та Володимир Путін розповіли, як вони бачать забезпечення контролю над державним кордоном українською стороною. За словами президента України, лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання. Путін говорив про необхідність «прямого діалогу між сторонами конфлікту», виходячи з позиції Росії, ніби вона такою стороною не є. Він не згадував про необхідність для Росії виконувати зобов’язання за мінськими домовленостями. Офіційно Москва повторять, ніби ніяких зобов’язань і не має.

    Фоторепортажи

    все фоторепортажи
    Популярные теги
    митинги, Верховная Рада, архитектура, выборы, футбол, Киев, природа, учения, цирк, искусство, джаз, культура, Шахтер, пейзажи, город, Сергей Смоленцев, Александр Зубко, аннексия Крыма, люди, фотоконкурсы, Нацгвардия, корабли, портрет, бизнес, Дмитрий Дятлов, война, самолеты, заводы, Майдан, спорт, общество, вера, женщины, туризм, фотоподборки, концерты, фотопроект, суд, соревнования, ЗСУ, традиции, выставки, путешествия, парады, столкновения, милиция, полиция, Львів, зима, Динамо, церковь, США, экология, катастрофы, НАТО, Одесса, ВМС, досуг, знаменитости, беспорядки, кошки, военная техника, музыка, фестивали, марш, протесты, живопись, технологии, фотография, животные, #Євромайдан, авиация, фотографы, Донбасс, мода, Россия, оккупация, Порошенко, уикенд, стихийные бедствия, солдат, транспорт, мир, дети, дизайн, политики, тест-драйв, ВСУ, АТО, акции, праздники, Львов, автомобили, политика, история, юмор, Саакашвили, Путин, Карпаты, депутаты
    Утренний кофе
    Вечерняя водка
    Виестурс Лиегис

    о дорогих директорах

    Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста
    Последние новости
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ

    • Сводка.нет - Новости Украины и Мира
     Поделитесь статьей с друзьями
     