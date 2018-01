В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная РФ со счетом 2:4 проиграла хозяйке турнира, сборной США. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сборная РФ проиграла американцам Фото: WJC 2018 in Buffalo / Twitter "Победа США требует празднования! США продвигаются в полуфинал", – говорится в твите. The USA win calls for celebration! The USA advances to the semifinals after a 4-2 win over Russia. * pic.twitter.com/jyhAvlqc0G — WJC 2018 in Buffalo (@WJCinBUF) 3 января 2018 г. Чемпионат проходит в американском Буффало с 26 декабря по 5 января. В полуфинал, кроме команды США, пробились Канада, Чехия и Швеция.Последний раз сборная РФ возвращалась домой без медалей турнира в 2010 году. После того команда раз выигрывала чемпионат и по три раза становилась серебряным и бронзовым призером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



