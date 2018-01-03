|Российские хоккеисты впервые с 2010 года не получат наград молодежного чемпионата мира
|03.01.2018 10:00
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The USA win calls for celebration! The USA advances to the semifinals after a 4-2 win over Russia. * pic.twitter.com/jyhAvlqc0G— WJC 2018 in Buffalo (@WJCinBUF) 3 января 2018 г.
Чемпионат проходит в американском Буффало с 26 декабря по 5 января. В полуфинал, кроме команды США, пробились Канада, Чехия и Швеция.Последний раз сборная РФ возвращалась домой без медалей турнира в 2010 году. После того команда раз выигрывала чемпионат и по три раза становилась серебряным и бронзовым призером.
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