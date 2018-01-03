Во вторник, 2 января, шесть стран официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН, сообщает Радио Свобода.

Известно, что к организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея. Отмечено, что эти страны выбрала Генеральная ассамблея.

Отмечается также, что Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом.

Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года.

В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Среди них - пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия. 31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

с 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

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