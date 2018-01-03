В конце следующего года курс долара в Украине вырастет до 31-32 грн за долар. Об этом в комментарии сообщил экономический знаток Виктор Скаршевский.

“В конце 2018 года доллар может подняться до 31-32 гривен за доллар”, — отметил он.

По его словам, это будет обусловлено значительным ростом импорта, и как следствие дефицитом валюты на рынке.

“Импорт будет расти опережающими темпами. По данным НБУ, в 2016 году за 10 месяцев сальдо торгового баланса было — 5 млрд долларов, а в 2017 году составит −7 млрд. И эта тенденция продолжится в 2018 году, потому что даже с небольшим рост доходов граждан увеличивается спрос на потребительские товары, 50-80% которых импортные. То есть сальдо будет увеличиваться. А это означает, что при условии дефицита валюты, спрос на нее будет расти. Таким образом девальвационное давление на гривну в 2018 году будет гораздо выше, чем в 2017-ом”, — пояснил Скаршевский.

Как уточнил экономист, в бюджет на 2018 год заложена 10%-ная девальвация гривны. Среднегодовой курс составит 29,3 грн за доллар, а к концу года — 30,1 грн за доллар.

“Это прогноз правительства при нормальной внешнеэкономической конъюнктуре, которая в следующем году ухудшится. Если посмотреть на параметры Госбюджета, то, чтобы выполнить его в полном объеме инфляция должна составить 12,4%, а не 9% как они прогнозируют. Тем более, что Нацбанк недавно повысил учетную ставку с 13,5 до 14,5%, оговорившись при этом, что она может быть еще раз пересмотрена в сторону увеличения. Это является показателем ожидаемой инфляции в ближайшие 12 месяцев. То есть, подняв эту ставку, НБУ сказал, что он ожидает в ближайшее время годовую инфляцию в 14%”, — резюмировал знаток.

Напомним, по словам Гройсмана, объективных оснований для колебания курса гривны в 2018 году нет.

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