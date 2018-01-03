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Советник Трампа: Словам России уже никто не верит
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03.01.2018 10:08
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Заявлениям России о непричастности к катастрофе рейса MH17 или
отсутствию российских военных на Донбассе никто не верит, считает
советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Макмастер заявил,
что России придется заплатить за свои действия Фото: ЕРА Он
подчеркнул, что так же относятся и к утверждениям Кремля о
невмешательстве в выборы в США и Европе."Эти же люди заявляли:
"Нет, мы не сбивали авиалайнер (катастрофа рейса MH17 в 2014
году. – ) и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших
солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем
поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства
собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня
этим словам уже никто не верит", – заверил Макмастер.По его
словам, каждое арабское государство должно понимать, что на
Ближнем Востоке Россия стремится использовать деструктивные
действия Ирана, разжигающего конфликты в регионе и вооружающего
террористические группировки. "За такую поддержку России придется
заплатить немалую цену", – заявил Макмастер.Советник Трампа
также призвал найти способ противостоять новой стра
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