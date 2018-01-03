Заявлениям России о непричастности к катастрофе рейса MH17 или отсутствию российских военных на Донбассе никто не верит, считает советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Макмастер заявил, что России придется заплатить за свои действия Фото: ЕРА Он подчеркнул, что так же относятся и к утверждениям Кремля о невмешательстве в выборы в США и Европе."Эти же люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер (катастрофа рейса MH17 в 2014 году. – ) и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", – заверил Макмастер.По его словам, каждое арабское государство должно понимать, что на Ближнем Востоке Россия стремится использовать деструктивные действия Ирана, разжигающего конфликты в регионе и вооружающего террористические группировки. "За такую поддержку России придется заплатить немалую цену", – заявил Макмастер.Советник Трампа также призвал найти способ противостоять новой стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки макмастер россии трампа что нет Теги: мир