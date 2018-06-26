Дело касалось декларирования Гонтарева расходов на отдых на Мальдивах в 2016 году

Детектив НАБУ Паутов В.А. вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении декларирования ложной информации Гонтарева 16 марта 2018 в связи с отсутствием в действиях экс-главы НБУ уголовного преступления, говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня.

Во время досудебного расследования детектив НАБУ получил согласие на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины ", Назка, вытребовал другие документы и провел иные процессуальные действия, в результате которых принял решение закрыть производство.

"Указанное постановление мотивировано детективом тем, что затраты на отдых ОСОБА_4 (Гонтарева - ред.) На Мальдивских островах в июле 2016 составляли сумму в размере 249 000 934,3 гривны, меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и в свою очередь не образует объективной стороны состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК ", - говорится в цель риалах суда.

По мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, следовательно уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.

Закрытие производства оспаривал адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица. Но судья согласился с мотивацией детектива НАБУ и жалобу не удовлетворил.