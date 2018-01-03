Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп знал о вмешательстве России в президентские выборы. Такое заявление сделал советник главы американского государства генерал Герберт Макмастер в интервью Голосу Америки .

По словам политика, стратегия Москвы заключается в том, чтобы посеять раздор в обществе.

"Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия", - заявил Макмастер.

При этом он подчеркнул, что подобная политика России распространяется и в Европе.

"И во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - заявил советник Трампа.

Он также отметил, что заявлениям России о непричастности к многим конфликтам уже никто не верит.

"Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - выразил мнение Макмастер и добавил, что России придется заплатить за последствия своей политики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что расследование вмешательства России в президентские выборы выставляет Соединенные Штаты Америки в плохом свете .

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