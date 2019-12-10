|Сайт "Миротворец" заявил, что закрывается
|10.12.2019 11:14
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Центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.
Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе".
Центр "Миротворец" – организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке центра "Миротворец", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украина".
По состоянию на октябрь 2019 года в базе данных "Миротворца" было порядка 192 тысяч человек.
Главная страница центра "Миротворец"
СКРИН-ШОТ
"Миротворец" позиционирует себя как "неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".