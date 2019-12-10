Центр "Миротворец" заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

"Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на восторг чудовищам от медиаблядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала.

Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе".

"Миротворец" отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF – система распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец". Причины закрытия серверов "Центра Миротворец" не объясняются.

Центр "Миротворец" – организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке центра "Миротворец", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений, и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украина".

По состоянию на октябрь 2019 года в базе данных "Миротворца" было порядка 192 тысяч человек.

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СКРИН-ШОТ

"Миротворец" позиционирует себя как "неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

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