Airbus получил заказ от Indigo Partners на 430 самолетов стоимостью $49,5 млрд

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE в конце прошлого года подписал с американским инвестиционным фондом Indigo Partners договор на поставку 430 самолетов средней дальности A320neo и A321neo.

Каталожная стоимость заказа составляет $49,5 млрд.

Это крупнейшая сделка в истории Airbus, отмечает Deutsche Welle.

За счет этих самолетов будет расширен легкий флот четырех бюджетных авиакомпаний, долями в которых владеет Indigo Partners: американской Frontier Airlines, чилийской JetSMART, мексиканской Volaris и венгерской Wizz Air.

Кроме того, гонконгская лизинговая компания CALC заказала 50 самолетов A320neo стоимостью 4,5 млрд евро. Поставки должны завершиться до 2023 года.