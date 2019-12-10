Об этом сообщает в Facebook руководитель Черниговской епархии ПЦУ, архиерей Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"В Нежинском казацком Николаевском соборе ... был сделан «епископом Бахчисарайским» некий Каллиник Чернышов", - сообщил Зоря. Пишет Укринформ.

Он напомнил, что Каллиник активно содействовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 г. За это получил награду от оккупантов и ею хвастался.

"Еще почти четыре года тому назад в Лавре он был избран на «викарного епископа» в Крым, но из-за огласки в прессе до сих пор опасались совершить рукоположение, ибо такого кандидата могли просто арестовать как пособника оккупантов", - отметил архиерей.

Он выразил мнение, что из России "дали добро", а руководители УПЦ (МП) просчитали, что накануне встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой.

"Однако, видимо, побоялись делать это в Киеве, следовательно отправились в казацкий Нежин ... Поближе к Крутам. Поближе к Батурину. Чтобы не просто сделать откровенного пособника оккупантов епископом - но и при этом демонстративно показать «кто в доме хазяин»" , - прокомментировал хиротонию Каллиника Зоря.

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