Украинская власть умело использует резонансное дело убийства адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской для борьбы с судебной системой.

Об этом в комментариях «Апострофу» рассказал политолог Петр Олещук.

«Но со стороны власти уже сейчас я вижу попытки направить проблему в нужное русло: против судебной ветви. Например, в деле Крысина (организатор «титушек» на Майдане, — «Апостроф»), его действительно выпустил судья, в данном случае замешан судья, племянника которого считают виновным в убийстве. То есть направят негатив против судебной ветви, мол, она осталась единственной не реформированной, и в ней заключаются основные проблемы», — пояснил знаток, информирует еizvestia.com.

По его словам данная ситуация может быть использована в интересах президента для укрепления его власти над судейской вертикалью.

«Новая судебная реформа предоставляет президенту в переходных положениях дополнительные полномочия, и, по сути, теперь могут быть обоснования, чтобы легитимизировать подобный порядок и закрепить за президентом полный контроль судейской вертикали», — уверен Олещук.

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