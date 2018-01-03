Власти Пакистана долгое время вели "двойную игру", сотрудничая и с США, и с террористами в Афганистане, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хейли заявила, что США ожидают "гораздо большего сотрудничества" со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом Фото: EPA По словам Хейли, власти Пакистана долгое время вели "двойную игру", сотрудничая и с США, и с террористами в Афганистане.Дипломат добавила, что США ожидают "гораздо большего сотрудничества" со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал документ о новой стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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