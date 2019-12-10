Андрей Головачев

Смелее всех оказалась традиционно консервативная А. Меркель, которая сказала, что Минские соглашения - это "не закостенелая догма и стороны могли бы придать им большей эластичности". Свежо, но безуспешно.

Стороны обменялись общими, ничем не обязывающими заявлениями, договорились договариваться, а Зеленский пообещал имплементировать формулу Штайнмайера в конституцию, хотя по самой формуле нет компромисса, что превращает его обещание в профанацию.

В этой связи возникает интересный вопрос: "Знали ли все участники саммита , что встреча не даст никакого прогресса?"

Ответ: "Конечно знали! Еще в период подготовки саммита все стороны уже понимали, что никаких прорывов не будет.

Более того, все участники отлично осознают, что Минские соглашения и формула Штайнмайера - это мертвые документы, которые не помогут разрешить конфликт на Донбассе. Короткая, чисто протокольная встреча Путина и Зеленского лишь подтверждает этот вывод"

Тогда в чем был смысл саммита?

Сразу же отбросим всякие наивные объяснения вроде:

- Меркель и Макрон хотели вывести Зеленского на прямые контакты с Путиным. И что?

Зеленский согласится присоединить ЛДНР на правах конфедерации и тем самым вызывать волну мощного сепаратизма на западе Украины или вообще поймать гражданскую войну?

Наивно так думать. А на другие условия возврата ЛДНР Путин не согласен.

- Все стороны хотели ближе познакомиться с Зеленским и, что называется из первых рук узнать о его взглядах на проблему ЛДНР. Тоже наивное объяснение. Все понимают, что у Зеленского нет никаких взглядов, он не является человеком - миссией.

Зеленский - это временная, случайная проходная фигура, который просто лавирует между всеми, чтобы удержаться у власти как можно дольше. Все стороны также понимают, что через год рейтинг Зеленского будет не выше 20% и политически он станет импотентом

- Надавить на неопытного Зеленского и принудить его выполнять Минские соглашения и формулу Штайнмайера, учитывая что у Зеленского сейчас есть большинство в ВР.

Наивно. Пока Украину контролируют США, ни Германия, ни Франция, ни тем более Россия не в состоянии принудить Украину ни к чему.

Приезд в Киев чиновников из Госдепа накануне саммита был очень красноречивым.

- Макрон и Меркель - наивные чудаки, которые не понимают расклад. Это объяснение для идиотов.

Так в чем тогда был смысл встречи, если все стороны заранее знали , что ни о чем договориться невозможно?

Ответ очевидный: "Выиграть время"

Здесь уместно провести аналогию со Мюнхенским соглашением 1938г.

И Даладье и Чемберлен прекрасно понимали, что война с Гитлером неизбежна и, давая "добро", на аннексию Германией Судетов, оба только лишь пытались выиграть время, чтобы подготовиться свои страны к войне.

Тот же Даладье, когда возвратился в Париж и встретил ликующие толпы французов, которые были уверены что он принес им мир, сказал своему сыну: "Наивные, они не понимают, что война с Гитлером неизбежна и она будет не позднее чем через год".

Так и случилось!

И Чемберлен, потрясая в Лондоне особым соглашением с Гитлером, торжественно провозгласил - "Я принес вам мир", и начал ... немедленно готовиться к войне.

Он вынужден был подписать Мюнхенское соглашение чтобы, выиграть время, потому что Англия на была готова войне в сентябре 1938г.

Но для чего нужно время Меркель, Макрону, Путину и Зеленскому?

Очень кратко:

Меркель: Закончить строительство Северного потока-2 и выйти из зависимости от транзита российского газа через территорию Украины.

При этом Германия исходит из предположения что война между Россией и Украиной ( США+ Польша) неизбежна

Макрон: Во Франции начался коллапс государства всеобщего благосостояния и Макрон понимает, что в течении ближайших 2-3 лет он будет вынужден заниматься только внутренними проблемами и бороться за свое политическое выживание.

Путин: Закончить строительство СВ- 2 , оккупацию Азовского моря, взятие под полный контроль Беларуси, милитаризация Крыма, нейтрализация Молдовы, фрагментация ЕС.

Цель: подготовка к блиц - войне с Украиной( США) и образование Новороссии по ее итогам.

Зеленский (США) : Выигрыш времени для проведения реформ и подготовки к войне.

Проведя саммит в Париже, все стороны дали себе временную передышку еще на один год, в течении которого, все будут декларировать свою любовь неработающим Минскими соглашениям и формуле Штайнмайера.

Цинизм? Конечно!

Но вся международная дипломатия построена на цинизме и лицемерии.Таковы правила игры.

Через год масштабные боевые действия на Донбассе возобновятся.

Как я и прогнозировал, нынешний нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского.