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В одной из больниц Чехии произошла стрельба: четыре человека погибли
10.12.2019 11:37
Стрельба в Чехии - в результате происшествия в больнице четыре человека погибли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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