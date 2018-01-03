Арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в «неприязни к Богу», за что им может грозить смертная казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, передает Радио Свобода.

«С каждым днем арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти», – передает иранское информагентство Tasnim слова Казанфарабади.

О количестве арестованных он не уточнил. По информации иранской службы Радио Свобода, только в стране за несколько дней протестов арестовали около 700 человек, из них не менее 450 – в столице страны Тегеране. Заместитель министра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных не старше 25 лет.

Иранский высший руководитель аятолла Али Хаменеи ранее 2 января обвинил «врагов Ирана» в разжигании антиправительственных акций протеста, в результате которых погибли по меньшей мере 22 человека, том числе полицейский. Хаменеи прокомментировал протесты впервые с тех пор, как они начались 28 декабря.

По его словам, «враги Ирана» вмешиваются в дела страны своими «деньгами, оружием, политикой и разведкой».

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты.

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