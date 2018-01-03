НОТУ заключила соглашение о трансляции в Украине зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020

ПАО "Национальная общественная телекомпания Украины" (НОТУ) заключила сублицензионный договор о покупке прав на трансляцию в Украине зимних Олимпийских игр-2018 и летних Олимпийских игр-2020 с медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport.

"Это позволит заказчику транслировать Олимпиаду почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРВЫЙ", - сообщает пресс-служба НОТУ в среду.

По словам вице-президента, управляющего директора Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анны Пак Бурден, UA:ПЕРВЫЙ покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований, а желающим отслеживать каждое соревнование в полном объеме будут доступны эфиры Eurosport 1, Eurosport 2 и более 4 тыс. часов трансляций в Eurosport Player.

"Соглашение с НОТУ - это не просто договор. Это возможность приобщиться к празднику международного уровня и ощутить себя частью многотысячной аудитории Олимпиады, увидеть флаг Украины и сборную в национальной форме, поболеть за своих спортсменов и почувствовать невероятные эмоции", - отметила А.Пак Бурден.

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета, Олимпийский чемпион Сергей Бубка подчеркнул, что благодаря телевизионным трансляциям украинцы смогут увидеть соревнования "сильнейших атлетов и болеть за своих соотечественников".

До старта зимних Олимпийских игр-2018, которые состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, осталось менее 50 дней.

В эфире UA:ПЕРВЫЙ зрители смогут увидеть соревнования по разным видам спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной.

Кроме того, наблюдать за событиями Олимпиады зрители смогут в эфире спортивных телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.