|США передадут Украине системы противокорабельной обороны
|10.12.2019 11:57
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В американскую военную помощь Украине на 2020 год войдет некоторое летальное вооружение, в том числе средства для усиления береговой линии.(function() })();
Об этом сообщили в Палате представителей и армейских комитетах Сената, представляя согласованный законопроект о гособороне США.
Законодатели США предлагают передать ВСУ системы управления крылатыми и противокорабельными ракетами, сами ПКР, а также системы управления войсками, в частности, для противовоздушной и береговой обороны.
Какие именно типы ракет войдут в помощь Украине и какое оборудование управления, если законопроект подпишут, не сообщается.
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