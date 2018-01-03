«Вообще, такое чувство, что они там сделали такой своеобразный микс из 1937 года, 1950-х, 1970-х годов СССР».

Террористы «ДНР» избивали украинских пленных, пытали током и подвешивали, информирует еizvestia.com.

Об этом рассказал освобожденный из плена известный украинский ученый-религиовед Игорь Козловский в интервью «Радио Свобода».

«У них небольшая фантазия по поводу этого (методов пытки — Ред.). Это — избиения, людей пытают током электрическим, подвешивают…» — заявил он.

Лично его, говорит Козловский, пытали, надев мешок на голову. При этом террористы кричали, что они — это «русский мир».

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«Вообще, такое чувство, что они там сделали такой своеобразный микс из 1937 года, 1950-х, 1970-х годов СССР. Это похоже на ролевые игры. Но эти «ролевые игры» касаются жизни людей, их судьбы», — подчеркнул он.

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