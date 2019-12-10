Глава МВД Арсен Аваков заявил, что по его мнению необходимо взять контроль над границей на Донбассе за день до проведения там местных выборов. Такое заявление он сделал после встречи глав государств "Нормандского формата". Telegram-канал "Политика Страны" выяснил, как это корреспондируется с Минскими соглашениями.

Напоним, что в Минских соглашениях говорится, что контроль над границей начинает переходить к Украине на следующий день после выборов на Донбассе и завершается после общего политического урегулирования.

Главный редактор издания СТРАНА Игорь Гужва подвёл итого "нормандского формата":

"1. Отсутствие разведения войск на всей линии фронта, тотальное несовпадение позиций по политической части Минска (формула Штайнмайера без согласования как будут проходить выборы и каким должен быть особый статус - это пустой звук) означает, что война, к сожалению будет продолжаться.

2. Ситуация вернулась к состоянию 2015-2016 годов, когда «нормандская четвёрка» регулярно встречалась, пыталась согласовать какие-то вопросы, но потом стало понятно, что позиции настолько несовпадающие, что и встречаться нет смысла.

Сейчас похожая история.

И если после двух-трёх встреч ничего не решится, то разговор прекратится и с Зеленским. Позиция последнего по политической части Минска, по сути, схожа с позицией Порошенко.

3. На встрече в Париже для Зеленского было важно решение тактической задачи - сбить волну зрады, которую против него разгоняли Порошенко и Ко. И он эту задачу в общем и целом решил.

Другой вопрос, что мнение националистов под окнами Офиса президента и адептов партии войны в его команде для Зе, как видим, критически важно. Причём пока не видно, чтоб ситуация как-то менялась. Чтоб предпринимались меры по нейтрализации радикалов либо обновлению команды. Это к вопросу о перспективах.

4. В тоже время, Зеленский не хочет полностью разочаровывать и ту часть своих избирателей, которые за мир, а потому не закрывает двери для диалога с Путиным, пытаясь превратить это в бесконечный сериал - без результата, но с интригующим сюжетом.

Потому, чтоб не прерывать контакт, какие-то тактические шаги совершаются и будут совершаться - обмен пленными, точечное разведение войск. Намечена очередная встреча через 4 месяца.

Главный вопрос - сколько Путин и другие участники процесса будут готовы участвовать в этом сериале, понимая, что результата они не увидят.

При Порошенко «нормандская четверка» регулярно собиралась почти два года, прежде чем все прекратилось. Тогда же, собственно, и в Украине поняли, что мира не будет, что и предопределило, во-многом, поражение Порошенко.

5. Сейчас главная интрига - это газ. Вот по нему как раз и могут быть новости. Вообще необходимость для всех договариваться по газу сыграла немалую роль в том, что встреча в Париже вообще состоялась (ведь по Донбассу изначально почти не было иллюзий, что будет прорыв). Украинская сторона заявила, что пока соглашения не достигнуты, но Зеленский был настроен позитивно.

По одной из версий - стратегически уже договорились о компромиссе: трехлетний договор на транзит газа (с постепенным уменьшением объема), договор на поставку газа в Украину со скидкой, отказ в какой-то форме от претензий по арбитражу. Но в Париже решили не объявлять, чтоб не давать повода прокричать о зраде. И хотят, чтоб заявил о газовых соглашениях не Зеленский, а члены правительства или же представители НАКа.

По другой версии - принципиально не договорились и решения пока нет. Хотя ожидания есть, что договорятся. Потому что имеется очевидное взаимное совпадение интересов. России и Европе нужен украинский транзит пока не достроят обходные трубопроводы.

Зеленскому нужен дешёвый газ, чтоб хотя какой-то прорыв предъявить избирателям в виде снижения тарифов (раз уж по миру на Донбассе быстро не решается). И уж точно Зеленскому не нужна угроза дефицита газа и роста тарифов в случае, если по транзиту и поставкам не договорятся.

Но это предположение верно, если Зе исходит из здравой логики.