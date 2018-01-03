Газпром в 2017г нарастил добычу до 471 млрд куб. м из-за роста экспорта, снижения добычи конкурентами

"Газпром" в 2017 году увеличил добычу на 12,3% - до 470,8 млрд куб. м (с 419 млрд куб. м в 2016 году), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных "ЦДУ ТЭК" и "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 28 ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что годовая добыча концерна сложится на уровне 470 млрд куб. м. Таким образом, итоговая цифра превысила обещание примерно на 800 млн куб. м.

Весь 2017 год добыча монополии росла очень заметными темпами, достигая пика своей динамики в июне - почти 37%. Однако в ноябре и декабре она неожиданно снизилась по отношению к тем же месяцам 2016 года: на 6,3% в ноябре, на 6% в декабре.

Отчасти тому виной теплая погода - в ноябре и декабре в России среднесуточная температура была примерно на 5 градусов Цельсия выше, чем в конце 2016 года. А в чем-то помогли те самые летние рекорды добычи: "Газпром" к грядущей зиме увеличил запасы газа в европейских хранилищах, тем самым заранее снизив задание своим добычным подразделениям на зиму. К тому же в четвертом квартале 2017 года единовременно повышался налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для "Газпрома" и слишком много газа добывать было просто невыгодно.

К положительным факторам, поддержавшим добычу "Газпрома" в 2017 году, относятся рост экспорта (по расчетам "Интерфакса", примерно до 194 млрд куб. м - Европа увеличила загрузку газовой электрогенерации, отказываясь от угольной), и рост поставок на российский рынок, где "Газпрому" помогло снижение добычи газа независимых производителей.

В целом картина добычи "Газпрома" в 2017 году говорит о шагах руководства компании по сокращению амплитуды между зимним максимумом и летним минимумом производства газа, более равномерной загрузке производственных мощностей, что должно положительно сказаться на экономике группы.