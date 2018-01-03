Правоохранители Львовской области задержали руководителя ООО за вымогательство 45 тыс. грн

Представители управления защиты экономики Национальной полиции во Львовской области и военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали директора ООО при получении оговоренной суммы взятки в размере 45 тыс. грн, сообщила пресс-служба департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"За денежное вознаграждение директор общества пообещала вернуть конфискованный товар. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, ей избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 128 тыс. грн залога", – говорится в сообщении.

Оперативники облуправления защиты экономики Нацполиции установили, что изъятый работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины товар направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию в ООО, где его директор самостоятельно принимала решения относительно дальнейшей судьбы товара.

Таким образом, злоумышленница требовала 45 тыс. грн неправомерной выгоды за возврат конфискованного товара. Как отмечается, часть указанных средств предназначалась должностным лицам Львовской таможни Государственной фискальной службы за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности о фактическом уничтожении конфискованного товара.

Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Устанавливаются другие лица, причастные к распределению средств, полученных преступным путем.