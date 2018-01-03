Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник (видео)
По теме:
Рождество – это один из самых важных праздников в году,
как в народном, так и в религиозном календаре. Каждый знает, что
ежегодно оно отмечается 7 января. Не удивительно, что с подобным
праздником, как и всегда, связано огромное количество различных
традиций, примет, поверий и конечно запретов.
И мы бы хотели рассказать вам, какие есть рождественские
запреты, чтобы вы знали, чего нельзя делать в праздник, пишет
со ссылкой на .
Рождество Христово 2018: чего нельзя делать в праздник
На Рождество нельзя носить старую одежду. Кстати, так же
считалось, что нельзя надевать черную, иначе вы обречете себя на
беды в новом году.
Как и в другие большие праздники, 7 января нельзя заниматься
тяжелой работой. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить
мусор из дома. Мужчинам - ходить на охоту или рыбалку. Но, если
Рождество у вас рабочий день, то ваши обязанности не будут
считаться грехом.
Гадания в Рождество строго запрещены. Почему действует именно такой
запрет, непонятно, но для того, чтобы узнать свое будущее есть
специальный период с 12 Дня святок и до Крещения.
Ругаться, ссориться, сквернословить и спорить в Рождество
нельзя. Особенно за праздничным столом, это считается очень большим
грехом.
Вся семья в этот день должна быть в сборе за праздничным столом.
Дети должны обязательно помогать старшим во всем, о чем и
попросят.
Так же, в Рождество Христово нельзя есть пока не появится первая
звезда в небе. Перекусить до этого могут только дети, или люди,
состояние здоровья которых требует этого.
Так же, есть и немного удивительный запрет в Рождество. Считается,
что в этот день нельзя пить воду. Поэтому если вы боитесь небесной
кары за стаканчик воды и стать грешником, то постарайтесь пить
кофе, чай и подобные напитки.
Смотрите: ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира