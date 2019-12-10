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Стали известны кандидаты Человек года-2019 по версии Time
10.12.2019 12:52
Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание Человек года-2019
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Теги:
общество
события
украина
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