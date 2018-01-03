Европа изменила требования к Украине

Об этом заявила знаток берлинского центра SWP Сюзан Стюарт, передает «Немецкая волна», информирует еizvestia.com.

По ее словам, до сих пор работала модель, когда ЕС что-то предлагал Украине, например безвизовый режим, и выдвигал список требований.

Об этом заявила знаток берлинского центра SWP Сюзан Стюарт, передает «Немецкая волна».

По ее словам, до сих пор работала модель, когда ЕС что-то предлагал Украине, например безвизовый режим, и выдвигал список требований.

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