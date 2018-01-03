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Тактики "кнута и пряника" больше не будет. Европа изменила требования к Украине
03.01.2018 10:31
Тактики «кнута и пряника» больше не будет. Европа изменила требования к Украине

Европа изменила требования к Украине

Об этом заявила знаток берлинского центра SWP Сюзан Стюарт, передает «Немецкая волна», информирует еizvestia.com.

По ее словам, до сих пор работала модель, когда ЕС что-то предлагал Украине, например безвизовый режим, и выдвигал список требований.

Об этом заявила знаток берлинского центра SWP Сюзан Стюарт, передает «Немецкая волна».

По ее словам, до сих пор работала модель, когда ЕС что-то предлагал Украине, например безвизовый режим, и выдвигал список требований.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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