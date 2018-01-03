По мнению постоянного представителя РФ при Европейском союзе Владимира Чижова, международное влияние России растет как в политическом, так и экономическом плане. Чижов заявил о политическом и экономическом влиянии РФ Фото: russiaeu.ru По его словам, речь идет как о "политическом, так и экономическом" влиянии России.Чижов отметил, что это является причиной для "осознания необходимости поддержания нормальных отношений с Россией" со стороны Евросоюза.Дипломат считает "возросшее и продолжающее укрепляться международное влияние России" одним из стимулов для пересмотра позиции ЕС по санкциям в отношении РФ.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В связи с этими событиями западные страны, в частности США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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