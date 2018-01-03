По мнению постоянного представителя РФ при Европейском союзе
Владимира Чижова, международное влияние России растет как в
политическом, так и экономическом плане. Чижов заявил о
политическом и экономическом влиянии РФ Фото: russiaeu.ru По его
словам, речь идет как о "политическом, так и экономическом" влиянии
России.Чижов отметил, что это является причиной для "осознания
необходимости поддержания нормальных отношений с Россией" со
стороны Евросоюза.Дипломат считает "возросшее и продолжающее
укрепляться международное влияние России" одним из стимулов для
пересмотра позиции ЕС по санкциям в отношении РФ.Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь, в апреле того же года
на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В связи с этими событиями западные страны, в частности
США, Канада, Япония и государства Евросоюза, ввели санкции в
отношении России. Они несколько раз продлевались и ужесточались.
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