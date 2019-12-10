Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается размораживания (ситуации на Донбассе), я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы. Мы показываем формат осторожный и его важность, потому что только осторожный формат может обеспечить правильное внедрение Минских договоренностей. Мы констатируем, что будет прогресс в короткий срок: до конца этого года будет проверен список пленных, которые будут освобождены, также речь идет о длительном прекращении огня, и разведение сил... Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон назвал важным этапом встречу в Нормандском формате, поскольку это первая такая встреча за последние три года. По его словам, важной была встреча глав Украинского и Российского государств в двустороннем формате.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, следовательно "через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ТАСС, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована через 4 месяца, состоится в Берлине.

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