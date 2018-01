Путин приказал чиновникам разработать «крипторубль» для избежания международных санкций, — СМИ



Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, которая имеет целью помочь стране избежать международных санкций. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Financial Times, передает Голос Америки. Российский президент Путин приказал правительственным учреждениям работать над разработкой «крипторубля», — сообщили FT неназванные московские чиновники. Криптовалюта предоставит возможность проводить финансовые операции в рублях, государственной валюте России, и в то же время, избегать санкций, которые ограничивают возможности привлекать финансирование. Россия еще далека от выпуска крипторубля, отмечает FT. Однако, государственный крипторубль может ограничить возможность правительства Соединенных Штатов влиять на экономику России. США уже запретили десяткам чиновников правительства России, служащим учреждений и предприятий и подельникам Путина пользоваться финансовой системой США, проводить долларовые операции, пишет The Hill. Планы России создать криптовалюту объявлены в то время, как регуляторы и законодатели США пытаются постичь эту финансовую технологию, которая сейчас переживает бум. Регуляторы США предупреждают инвесторов, что цифровые валюты подпадают под федеральные финансовые регуляции и призывают осторожно относиться к ним. Комиссия товарных фьючерсов США предупредила инвесторов, что колебания курсов цифровых валют может добавить неожиданные риски в торговле и контрактах с этим инструментом. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США начала преследовать незарегистрированные и мошеннические сделки с криптовалютами, которые, по разъяснению, выданным в мае, подпадают под определение ценных бумаг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



