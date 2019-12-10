Погода, Новости, загрузка...
В Кении львица съела антилопу гну на глазах у туристов
10.12.2019 13:29
Львица съела антилопу гну на глазах у туристов в кенийском заповеднике Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 