Ученые из Голландии определили, что на океаническое дно значительное давление оказывают постоянно увеличивающиеся объемы воды. Вследствие таяния ледников водная масса постоянно увеличивается. Эксперты подсчитали, что за последние 80 лет произошло проседание океанического дна на пару сантиметров.

Для вычисления изменений ученые использовали сложнейшую формулу, в которую подставляли такие данные, как потерю массы самыми большими ледяными щитами (Антарктическим и Гренландским), изменение сохранения воды на нашей планете и т.д.

Все данные в течение многих лет собирались вручную при помощи специального инструмента, который ученые опускали на дно океана. Также была использована статическая информация со спутников, следящих за уровнем океана из космоса.

Прогибы дна начались ещё с 1933 года, ежегодно океаническое дно проседает на 0,1 сантиметра. Конечно, это незначительная цифра, но она свидетельствует о начавшихся серьезных изменениях.

Стоит отметить, что наиболее дно деформируется в южных широтах, так как именно туда перемещается основная часть водных масс.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира