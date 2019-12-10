Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье - более 47 тысяч семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди изъяты из свободного доступа во избежание утечки персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников благоустроена и приведена с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных», - цитирует портал начальника жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Юрия Липко.

Как отмечается, информация на сайте Минобороны по квартирной очереди будет обновляться каждые полгода.

В 2019 году на бюджетную программу «Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины» было выделено 826 млн гривень, в 2020 году предусмотрено 1,2 млрд грн, сообщает портал.

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