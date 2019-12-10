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В Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ в начале 2020 года
10.12.2019 13:47
В Нафтогазе озвучили цену газа в начале 2020 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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