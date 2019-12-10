Во вторник, 10 декабря, президент США Дональд Трамп вместе с госсекретарем Майком Помпео проведет в Белом доме переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Изначально предполагалось, что Лавров будет встречаться только с Помпео, однако позже появилась информация, что к главам дипведомств присоединится и Трампа.

Ожидается, что Трамп, Помпео и Лавров посвятят переговорам, включая рабочий обед и пресс-конференцию, половину дня.

Американские официальные лица утверждают, что стороны будут обсуждать вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы.

По словам Помпео, есть работа, которую США могут выполнить вместе с Россией.

«Есть проблемы контроля над вооружениями между нашими странами. Мы также хотим привлечь к этой дискуссии Китай. Уверен, что мы будем говорить и об этом. Есть целый ряд тем, которые мы будем поднимать. Министр иностранных дел Лавров и я работали над этим долгое время», — цитирует Помпео Голос Америки.

Предыдущая встреча Лаврова и Трампа состоялась в Овальном кабинете 10 мая 2017 года и завершилась громких скандалом.

Выяснилось, что на встречу президента и российского министра попал российский фотограф агентства ТАСС, из-за чего фото переговоров сразу попали в сеть и фотобанк агентства, что было нарушением протокола.

Источники в Белом доме заявили, что не ожидали, что РФ опубликует фотографии встречи, посетовав, что «россияне нас обманули».

Кроме того, американская пресса указывала на недопустимость присутствия фотографа и самого Лаврова в Овальном кабинете, где президентом принимаются ключевые решения.

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