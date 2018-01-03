Появление Кивы с ручными СМИ на подпевках во многом облегчает задачу тем, кто хочет спустить дело об этом убийстве на тормозах

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Капустин.

Беда не в том, что какой-то неадекват Кива дает «комментарии» от имени полиции по делу об убийстве Ноздровской, информирует еizvestia.com.

Беда в том, что СМИ дают ему площадку, а соцсети на полном серьезе это начинают цитировать и обсуждать.

Хотя, если бы аваковский офис (если он, конечно, сразу понял резонансность преступления) пошел на опережение, то Кива искал бы пиар-поводы в других местах.

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Правда, с другой стороны, появление Кивы с ручными СМИ на подпевках во многом облегчает задачу тем, кто хочет спустить дело об этом убийстве на тормозах…

Так что не исключено, что появление на манеже Кивы было одним из номеров тех, для кого это дело чревато очень плохими последствиями.

А ручные СМИ привычно обслужили на подхвате…

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