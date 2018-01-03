Конфликт на Донбассе является "тяжелым феноменом" из-за замаскированного участия РФ, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук. Марчук: В Северной Ирландии конфликт немного похож на наш, но там нет ядерного игрока. который является иностранным государством Фото: Yevgenij Marchuk / Facebook "Думаю, что ситуация может быть урегулирована значительно раньше. Да, мировая практика знает Нагорный Карабах, Северную Ирландию за 20 лет (длительность вооруженного конфликта. – ), Колумбия – 50 лет, Палестина и так далее. Но там другие составляющие. В Северной Ирландии конфликт немного похож на наш, но там нет ядерного игрока. который является иностранным государством. В Колумбии – внутренний конфликт", – сказал Марчук.По его словам, для мирового сообщества участие РФ в конфликте на Донбассе конечно."У нас феномен с одной стороны очень тяжелый – замаскирвоанное участие РФ, а с другой стороны – всем стало ясно в Европе и в мире. Даже то, что Курт Волкер после первых визитов очень четко все прояснил. И следовательно есть все виды санкций против РФ и действительно ее изоляция от крупной политической жизни... Но ситуация может развиваться и в невыгодном для Украины свете. Потому, что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", – заявил политик.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки донбассе украины конфликт может является Теги: война в украине