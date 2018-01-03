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Марчук считает, что ситуация на Донбассе может разрешиться намного раньше, чем многие конфликты в мире
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03.01.2018 10:39
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Конфликт на Донбассе является "тяжелым феноменом" из-за
замаскированного участия РФ, заявил представитель Украины в
подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по
урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук. Марчук: В
Северной Ирландии конфликт немного похож на наш, но там нет
ядерного игрока. который является иностранным государством Фото:
Yevgenij Marchuk / Facebook "Думаю, что ситуация может быть
урегулирована значительно раньше. Да, мировая практика знает
Нагорный Карабах, Северную Ирландию за 20 лет (длительность
вооруженного конфликта. – ), Колумбия – 50 лет,
Палестина и так далее. Но там другие составляющие. В Северной
Ирландии конфликт немного похож на наш, но там нет ядерного игрока.
который является иностранным государством. В Колумбии –
внутренний конфликт", – сказал Марчук.По его словам, для
мирового сообщества участие РФ в конфликте на Донбассе конечно."У
нас феномен с одной стороны очень тяжелый – замаскирвоанное
участие РФ, а с другой стороны – всем стало ясно в Европе и в
мире. Даже то, что Курт Волкер после первых визитов очень четко все
прояснил. И следовательно есть все виды санкций против РФ и
действительно ее изоляция от крупной политической жизни... Но
ситуация может развиваться и в невыгодном для Украины свете.
Потому, что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине,
разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые
обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных
силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", –
заявил политик.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.
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