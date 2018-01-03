В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров (37102 человек). Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса, передает

Сообщают, что фуникулер "побил" собственный рекорд, и перевез на 2142 пассажиров больше, чем в прошлом году, а именно - 37 102 пассажира за ночь.

В общем, благодаря работе общественного транспорта в новогоднюю ночь, более чем 1 млн киевлян и гостей города смогли вовремя и беспрепятственно попасть домой.

В "Киевпастрансе" добавляют, что в 2018 году запланирована масштабная реконструкция фуникулера, которая предусматривает ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замену самых вагонов на более современные.

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