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Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса продлят на год
10.12.2019 14:05
Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса планируют на год продлить Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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