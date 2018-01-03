Юань вернул 6-е место в международных расчетах, курс к доллару на максимуме с мая 2016г

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду поднял справочный курс юаня к доллару до 6,4920 юаня/$1 - максимума с мая 2016 года.

Накануне курс был установлен на отметке 6,5079 юаня/$1, сообщает Китайский центр валютных сделок, действующий по поручению НБК. Рыночный курс юаня может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня.

В 2017 году юань укрепился к доллару на 6,7%, столь значительного годового подъема не наблюдалось с 2008 года.

Между тем доля юаня в международных расчетах увеличилась в ноябре 2017 года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT, опубликованные в конце декабря.

По оценкам SWIFT, доля юаня поднялась с 1,46% в октябре до 1,75% в ноябре. Октябрьский уровень был самым низким уровня с апреля 2014 года.

Юань в ноябре потеснил швейцарский франк (1,58%) и канадский доллар (1,57%). Сумма совокупных платежей в юанях увеличилась на 23,35% по сравнению с октябрем, тогда как платежи во всех валютах, отслеживаемых SWIFT, выросли на 2,84%.

Главная интрига ноября заключалась в том, что венесуэльский боливар вырвался на 4-е место, отодвинув иену на 5-ю строчку.

Доллар США остается бесспорным лидером мировых расчетов - его доля в международных платежах через SWIFT в ноябре снизилась на 0,17 процентного пункта (п.п.) - до 39,30%. Евро, прочно удерживающий второе место, также снизил долю в прошлом месяце - на 1,36 п.п., до 32,62%. Доля фунта стерлингов составила 7,42%, японской иены - 2,94%.