В среду, 3 января, на юге Мексики крокодил утащил под воду 12-летнего мальчика, которого до сих не нашли, сообщают местные СМИ.



Известно, что набег произошло 1 января, когда семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака. Крокодил схватил ребенка и утащил в одну из лагун.



На данный момент мальчика ищут спасатели и добровольцы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в китайской провинции Сычуань с фермы сбежали 78 сиамских крокодилов. Стоит отметить, во время ремонта загона в пруд случайно опрокинули контейнер с маленькими рептилиями. 78 крокодилов оказались на свободе.

По данным источника, большинство из них поймали, но пятерым удалось скрыться.

Местные власти организовали поисковые группы и надеются найти либо пропавших хищников, либо доказательства тому, что они погибли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира