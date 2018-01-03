|На юге Мексики крокодил утащил под воду подростка
|03.01.2018 10:44
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В среду, 3 января, на юге Мексики крокодил утащил под воду
12-летнего мальчика, которого до сих не нашли, сообщают местные
СМИ.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в китайской провинции Сычуань с фермы сбежали 78 сиамских крокодилов. Стоит отметить, во время ремонта загона в пруд случайно опрокинули контейнер с маленькими рептилиями. 78 крокодилов оказались на свободе.
По данным источника, большинство из них поймали, но пятерым удалось скрыться.
Местные власти организовали поисковые группы и надеются найти либо пропавших хищников, либо доказательства тому, что они погибли.
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