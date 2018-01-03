В Киеве на повороте на Белогородку около Житомирской трассы случилось ДТП, вероятным участником которого стал пьяный судья из Белой церкви. Об этом сообщают СМИ и депутат Верховой Рады Игорь Мосийчук.

Мосийчук написал: «Виновник ДТП по предварительной информации — судья Киев-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (супруга также судья Соломенского суда Усатова Ирина), находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытаются покинуть место преступления».

По его словам, водители заблокировали автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Киев Оперативный на Facebook, виновник ДТП выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок.

Водителя Renault забрали в больницу с травмами позвоночника.

Супруга судьи вызвала ему еще одну скорую, которую со «смертельно больным» судьей заблокировали неравнодушные местные жители и длительное время не давали ему уехать с места ДТП.

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