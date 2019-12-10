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Гончарук заявил о возможности "газовой войны" с РФ
10.12.2019 14:42
Гончарук заявил о возможности "газовой войны" с РФ во время переговоров по транзиту Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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