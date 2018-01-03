В демилитаризованной зоне в Пханмунджоме откроют "горячую линию" с Сеулом. Соответствующее распоряжение дал руководитель КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters .

По полученным данным, руководитель Северной Кореи приказал начать переговоры с Сеулом после того, как в новогоднем обращении заявил о желании КНДР участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

"Организаторы предстоящих зимних Олимпийских игр в Пхенчхане готовы отправить круизный лайнер в северокорейский порт для перевозки делегации, если КНДР решит присоединиться", - сообщили представители администрации президента Южной Кореи.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Южная Корея предложила Корейской народно-демократической республике провести переговоры 9 января на высоком уровне.

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