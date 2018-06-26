Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что экс-президент только приостановил подписание соглашения с Евросоюзом и вел закрытые переговоры с западными политиками, пытаясь добиться лучших условий. Анна Герман: Я принимала участие в так называемой "тихой дипломатии" Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене беглого президента, передает корреспондент "ГОРДОН".По мнению экс-нардепа, Янукович был прав, но не мог объяснить свою позицию людям, потому что "не был хорошим спикером"."Если бы он не в последний момент, а, скажем, за полгода подготовил общественное мнение, убедил людей, что нужно подождать, выторговать лучшие условия, а потом подписать. Я думаю, той катастрофы.. не произошло бы. Его единственная вина, что он не умел говорить с людьми. Не умели донецкие понимать, как важно слово, как важно к этому слову прислушиваться, как важно вовремя выходить к журналистам, говорить с ними открыто, а не ждать до последнего момента. Они не знали, они не умели этого", – пояснила она.По словам Герман, Янукович хотел сделать лучше для Украины."Я знаю это, потому что принимала участие в так называемой "тихой дипломатии". Я принимала участие в его контактах с западными партнерами. Я сейчас не могу этого сказать, потому что это не моя тайна, а государственная тайна, как проходили контакты с США, европейскими государствами, когда мы пытались что-то сделать, чтобы Украине дали лучшие условия", – подытожила она.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Из-за отказа тогдашней украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, 21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, который перерос в Революцию достоинства. Массовые протесты привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18 по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек тогда получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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