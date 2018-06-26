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Герман: Единственная вина Януковича, что он не умел говорить с людьми. Не понимали донецкие, как важны слова
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26.06.2018 11:02
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Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого
президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что
экс-президент только приостановил подписание соглашения с
Евросоюзом и вел закрытые переговоры с западными политиками,
пытаясь добиться лучших условий. Анна Герман: Я принимала участие в
так называемой "тихой дипломатии" Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в Оболонском
райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене
беглого президента, передает корреспондент "ГОРДОН".По мнению
экс-нардепа, Янукович был прав, но не мог объяснить свою позицию
людям, потому что "не был хорошим спикером"."Если бы он не в
последний момент, а, скажем, за полгода подготовил общественное
мнение, убедил людей, что нужно подождать, выторговать лучшие
условия, а потом подписать. Я думаю, той катастрофы.. не произошло
бы. Его единственная вина, что он не умел говорить с людьми. Не
умели донецкие понимать, как важно слово, как важно к этому слову
прислушиваться, как важно вовремя выходить к журналистам, говорить
с ними открыто, а не ждать до последнего момента. Они не знали, они
не умели этого", – пояснила она.По словам Герман, Янукович хотел
сделать лучше для Украины."Я знаю это, потому что принимала участие
в так называемой "тихой дипломатии". Я принимала участие в его
контактах с западными партнерами. Я сейчас не могу этого сказать,
потому что это не моя тайна, а государственная тайна, как проходили
контакты с США, европейскими государствами, когда мы пытались
что-то сделать, чтобы Украине дали лучшие условия", – подытожила
она.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного
кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).Из-за отказа тогдашней украинской власти подписать
Соглашение об ассоциации с ЕС, 21 ноября 2013 года в
Украине начался Евромайдан, который перерос в Революцию
достоинства. Массовые протесты привели к смене власти.
Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые
властями вооруженные бандиты
(титушки). По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы,
лишь с 18 по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих,
около 700 человек тогда получили ранения.
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