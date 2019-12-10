Зозибини Тунци: Мисс Вселенная-2019
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Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная»-2019 Зозибини Тунци из ЮАР показала как выглядит ее лицо без макияжа и фотошопа. Зози стала первой коротко стриженной и только второй чернокожей победительницей в истории конкурса: первой чернокожей «Мисс Вселенная» была Лейла Лопес из Анголы в 2011 году, когда Украина заняла второе место. Тунци является адвокатом естественной красоты и мотивирует женщин любить себя такими, какими они есть. «Я выросла в мире, где такие женщины, как я — с такими волосами и таким цветом кожи — никогда не могли бы считаться красивыми. Я думаю, что это должно прекратиться сейчас», — сказала Тунци в своем победном выступлении на сцене «Мисс Вселенная». 26-летняя Зозибини Тунци получила титул «Мисс Вселенная»-2019 в ночь на 9 декабря в Атланте. Зози — модель и активистка, а также дипломированный специалист по связям с общественностью. Ее рост — 178 см.