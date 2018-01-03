У убитой правозащитницы Ирины Ноздровской было много конфликтов из-за ее профессиональной деятельности, следовательно в полиции рассматривают сразу несколько версией ее гибели.

Об этом в интервью "" рассказала знакомая убитой Ольга , которая побывала на встрече с начальником управления Нацполиции Киевской области Дмитрием Ценовым, передает .

"Все версии обсуждались. Хотя одна из основных – это действительно Россошанский, что абсолютно логично. Потому что в последний раз мы виделись с Ирой как раз на суде по нему. Она работала несколько лет и добилась того, чтобы Россошанский остался еще на 60 суток под стражей. Но есть и другие версии. В полиции их отрабатывают", — сказала она.

"Россошанский – это ведь не единственное ее сложное дело. Она еще пыталась вернуть племянника, которого отобрал прежний муж погибшей сестры. У нее было много конфликтных ситуаций. Мы общались именно об этом", — добавила .

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