|Расследование убийства Ноздровской: подруга убитой сообщила новые детали
|03.01.2018 10:53
|
У убитой правозащитницы Ирины Ноздровской было много конфликтов из-за ее профессиональной деятельности, следовательно в полиции рассматривают сразу несколько версией ее гибели.
Об этом в интервью "" рассказала знакомая убитой Ольга , которая побывала на встрече с начальником управления Нацполиции Киевской области Дмитрием Ценовым, передает .
"Все версии обсуждались. Хотя одна из основных – это действительно Россошанский, что абсолютно логично. Потому что в последний раз мы виделись с Ирой как раз на суде по нему. Она работала несколько лет и добилась того, чтобы Россошанский остался еще на 60 суток под стражей. Но есть и другие версии. В полиции их отрабатывают", — сказала она.
"Россошанский – это ведь не единственное ее сложное дело. Она еще пыталась вернуть племянника, которого отобрал прежний муж погибшей сестры. У нее было много конфликтных ситуаций. Мы общались именно об этом", — добавила .