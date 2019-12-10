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Пожар в Одессе: полиция назвала новую версию
10.12.2019 15:19
Полиция считает, что пожар в колледже в Одессе мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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