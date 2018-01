Издание "ГОРДОН" публикует подборку наиболее интересных культурных событий, которые произойдут в Украине в январе этого года. В январе можно посетить праздничные мероприятия, спектакли, концерты и модерн-балет "Щелкунчик" Фото: karabas.com "Зимова країна на ВДНГ" Один из самых больших парков развлечений в Украине разместился в Киеве на территории "Экспоцентра Украины" До 14 января на территории “Экспоцентра Украины” работает один из самых больших парков развлечений в стране – "Зимова країна на ВДНГ". Вход свободный.Для посещения доступны бесплатные ярмарка "Корпорация подарков", “Баварский двор”, арт-пространство LETO, шоу-рум украинских дизайнеров и развлекательные мероприятия у елки.На остальные локации – тюбинговые горки, каток, в резиденцию Деда Мороза, павильон с роботами, сферический кинотеатр TELEPORT360, тропическую ферму с живыми бабочками, контактный зоопарк – можно попасть за дополнительную плату. Стоимость билета на развлечения начинается от 20 до 150 грн. Оплата производится банковской картой. Комплексный билет на все аттракционы и выставки – 799 грн.Спектакль "Неверленд" В постановке "Неверленд" представлены театрально-цирковые номера и шоу фонтанов Команда "Цирк Украины" представляет новогоднюю сказку "Неверленд" по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Метью Барри. Зрители увидят всемирно известную историю о мальчике Питере Пэне, который живет в сказочной стране и умеет летать.Постановка включает театрально-цирковые номера и шоу фонтанов в сопровождении музыки и света. Мероприятие предназначено для публики всех возрастов.Первыми в этом году спектакль увидят одесситы. Представление состоится 3–5 января на сцене Одесского дворца культуры Политеха (пр-т Шевченко, 1а). Затем постановку покажут ценителям циркового искусства в других городах Украины.Концерт All Star Jazz – Ray Charles Музыкант Рэй Чарльз был награжден 17 премиями "Грэмми", а также введен в Зал и музей славы рок-н-ролла Американский пианист, певец и аранжировщик Рэй Чарльз стал известен всему миру в середине 1950-х годов. Он играл блюз, джаз и кантри. Прославил стиль соул и ритм-н-блюз.За всю свою творческую карьеру музыкант выпустил около 70 альбомов и был награжден 17 премиями "Грэмми", а также введен в Зал и музей славы рок-н-ролла, а также в Зал славы штата Джорджия, где он родился.7 января в исполнении украинского джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова" прозвучат легендарные хиты Рэя Чарльза: Georgia On My Mind, Hit the Road Jack, You Don't Know Me, Confession Blues, Baby, Let Me Hold Your Hand и другие."Киев модерн-балет" Раду Поклитару. "Щелкунчик" На спектакле "Щелкунчик" зритель увидит яркие костюмы, световое шоу и постановки с акробатическими элементами "Киев модерн-балет" был собран в 2006 году при инициативе и финансовой поддержке украинского мецената Владимира Филиппова. Дебютный спектакль балетной труппы победил в двух номинациях премии театрального искусства "Киевская пектораль".Спектакль "Щелкунчик" – первая постановка "Киев модерн-балета" под руководством известного хореографа Раду Поклитару. Зритель увидит яркие костюмы и декорации, световое шоу и постановки с акробатическими элементами.По словам Поклитару, история о Щелкунчике вовсе не добрая и рождественская. Он представит свое видение мистических фантазий немецкого писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Но спектакль подойдет и для детской аудитории.Концерт Ze Best Cinema Music. НАОНИ На концерте Ze Best Cinema Music Национальный академический оркестр народных инструментов исполнит саундтреки к популярным кинофильмам Национальный академический оркестр народных инструментов Украины стал широко известен после выступления на "Евровидении 2017" вместе с исполнительницей Onuka, а также благодаря совместной работе с Олегом Скрипкой и его группой "Вопли Видоплясова".Музыканты этого творческого коллектива используют более 40 видов инструментов. Руководит оркестром лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, народный актер Украины, профессор Виктор Гуцал.На концерте Ze Best Cinema Music, который пройдет в киевском Доме архитектора, народный оркестр исполнит саундтреки к популярным кинофильмам: "Список Шиндлера", "Запах женщины", "Титаник", "Убить Билла", "Крестный отец" и другим.Концерт Сергея Михалка и группы "Ляпис 98" "Ляпис 98" исполнит хиты 1990-х и начала 2000-х годов "Ляпис 98" – проект, участниками которого являются Сергей Михалок, фронтмен группы Brutto, и участники группы Trubetskoy. До этого музыканты состояли в панк-рок-группе "Ляпис Трубецкой".Музыкальный коллектив назвали в честь героя романа "12 стульев” Никифора Ляписа. Группа просуществовала с 1989-го по 2014 год и объявила о своем роспуске. Спустя два года музыканты объединились вновь.19 января коллектив выступит во Львове и исполнит хиты 1990-х и начала 2000-х годов, между которых "Ау", "Метелица", "Яблони", "Капитал", "Раинька", "Ты кинула" и другие. Также музыканты сыграют новую песню "Брежнев", записанную умышленно для этого проекта.Концерт Crazy Town На концерте в Киеве Сrazy Town исполнит старые хиты и новые песни Американская группа Crazy Town образовалась в 1995 году. В самом начале творческого пути коллектив выступал на разогреве у знаменитой рок-группы Red Hot Chili Peppers.Всемирный успех пришел к Crazy Town после выхода песни Butterfly в 1999 году. Тогда композиция возглавила американские хит-парады, а продажи сингла превысили 1,5 млн копий.Последний альбом The Brimstone Sluggers группа выпустила в 2015 году. Композиции из него будут представлены на концерте в Киеве. Также музыканты обещают исполнить старые хиты и новые песни.Музыкально-поэтический спектакль "Порвали парус. Высоцкий" Актеры Харьковского академического театра оперы и балета расскажут о главных моментах жизни Владимира Высоцкого, исполнят его стихи и песни 25 января, к 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого, на сцене малого зала ХНАТОБ представят музыкально-поэтический спектакль "Порвали парус. Высоцкий".В основе сюжета – история творчества Высоцкого. Актеры театра расскажут о главных моментах жизни музыканта, исполнят прозу, стихи и песни великого барда. Прозвучат песни "Корабли", "Парус", "Я не люблю", "Баллада о времени", "Вершина" и другие."Создавая образ барда, я старался придать ему характерности Высоцкого, потому что зритель идет посмотреть на него, а не на меня", – рассказал режиссер Нового театра и исполнитель роли Высоцкого Максим Голосков.Спектакль "Мнимый больной" Спектакль по произведению Мольера представит историю человека, который развлекался, придумывая себе болезни 30 января Театр русской драмы представит спектакль "Мнимый больной". Эта комедия-балет была написана французским писателем и драматургом Жан-Батистом Покленом, который прославился под псевдонимом Мольер, и композитором Марком Антуаном в 1673 году.Постановка рассказывает о мсье Аргане, которому скучно жить. Для решения проблемы он придумывал себе множество различных болезней. Каждая из них становилась событием в его жизни.Увлечение довело главного героя до того, что он выдал дочь за доктора, чтобы меньше платить за лечение, а в конечном итоге сам себя провозгласил врачом.Концерт THE QUEEN SYMPHONY Хиты группы Queen исполнят украинские академические коллективы – Национальный духовой оркестр и Народный хор имени Павла Чубинского Queen – одна из наиболее известных групп в истории рок-музыки. За все время творчества музыканты записали 15 студийных альбомов и пять концертных, а также выпустили несколько сборников с хитами. Музыкальные критики называют группу культовой, а ее концертные выступления признают самыми зрелищными.Национальный академический духовой оркестр Украины и Народный академический хор имени Павла Чубинского во время совместного концерта исполнят хиты Queen, которые долгое время держались на первых местах в чартах многих стран.31 января можно будет услышать композиции, ставшие классикой рок-музыки: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions, Innuendo, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, I Want to Break Free и A Kind of Magic.



