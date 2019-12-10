|Закрытие Миротворца: серверы остановят всего на два часа
|10.12.2019 15:25
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Скандальный сайт Миротворец, который публикует личные данные лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, вдруг заявил об закрытии всех своих серверов и всех его зеркал.
Между тем, паника оказалась ложной. Новость о закрытии Миротворца стала резонансной.
Пользователи сети начали комментировать нашумевший пост Центра Миротворец о закрытии.
«Надеюсь, это временно», - написал пользователь Леонид Прилуцкий.
На этот комментарий отреагировали администраторы страницы.
«На два часа», - написали они.
Тем самым Миротворец опроверг информацию о своем закрытии.
Напомним, ранее в СМИ попала информация, что сегодня прекращает свое существование сайт Миротворец. Сервера будут отключены во вторник, 10 декабря, в 18:00.
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