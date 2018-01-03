Почти 50 человек погибли в Перу в результате падения автобуса в пропасть со стометровой высоты

Столкновение автобуса и второго транспортного средства в Перу, в результате которого автобус рухнул в пропасть, привело к гибели 48 человек, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, трагедия произошла в городе Уачо (регион Лима) на участке дороги, который известен как "Поворот дьявола".

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего водитель не справился с управлением. В результате столкновения автобус упал в пропасть со стометровой высоты.

В момент происшествия в нем находились в общей сложности 57 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Как сообщалось, дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

Президент Перу Педро Пабло Кучински выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. Министр транспорта страны Дино Эскудеро заявил, что начато расследование аварии, но, похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть, сообщала Би-би-си.