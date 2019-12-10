Как сейчас выглядит гипермаркет METRO в Донецке. 6 лет спустя
10.12.2019 15:44
10 декабря
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10.12.2019
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Метки: война, Донецк, супермаркеты.
10 декабря
Донецкий видеоблогер показалал на канале в YouTube "Дневник толстяка" свою прогулку к бывшему гипермаркету METRO: "Сегодня я покажу Вам супермаркет METRO, который попал в зону боевых действий с приходом войны в Донецк. Как известно боевые действия в Донецке начались со штурма аэропорта. Так вот этот супермаркет находился буквально в 500 метрах от аэропорта... Что от него осталось смотрите сами".